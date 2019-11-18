براين هوك: احتجاجات إيران ليست سوى أحدث مثال على الظلم

وأفادت مصادر إيرانية معارضة، مساء اليوم الأحد، بأنه سيتم إغلاق جميع المدارس في إسلام شهر في محافظة طهران غدا الإثنين.

واندلعت احتجاجات في أغلب مدن إيران بعد رفع سعر البنزين بنسبة 300%، الجمعة الماضي، في الوقت الذي تجاوزت شعارات المتظاهرين قرار زيادة سعر البنزين.