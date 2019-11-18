تصفيات يورو 2020: فرنسا تهزم ألبانيا بهدفين نظيفين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق منتخب فرنسا الفوز على نظيره منتخب ألبانيا بهدفين مقابل لا شيء للأخير، ضمن مباريات المجموعة الثامنة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وأحرز هدفا المنتخب الفرنسي كل من اللاعبين كورينتين توليسو وأنطوان غريزمان.

وبهذا الفوز رفع منتخب فرنسا رصيده من النقاط إلى 25 نقطة وهو يتصدر ترتيب المجموعة الثامنة، في حين تجمد رصيد منتخب ألبانيا عند 13 نقطة وهو يحتل المركز الرابع.

مجريات المباراة:

سار اللقاء في اتجاه واحد نحو المرمى الألباني، رغم التعديلات العديدة التي أجراها ديدييه ديشامب، مدرب فرنسا، على التشكيل الأساسي وخطة فريقه.

ولم يلتقط أصحاب الأرض أنفاسهم، لأكثر من 8 دقائق، عندما لعب جريزمان ركلة حرة، ارتقى لها توليسو برأسية قوية في الزاوية اليمنى، مسجلا الهدف الأول.

وكان لمنتخب فرنسا مناوشات من حين لآخر، بتسديدة طائشة لكيمبيمبي، بينما أضاع كليمنت لينجليت هدفا مؤكدا، بضربة رأس فوق العارضة، بعد ركنية جريزمان.

ووسط السيطرة الفرنسية التامة، توغل ليو ديبوا داخل منطقة الجزاء، وسط دفاع عشوائي للألبان، ليلعب كرة عرضية قابلها جريزمان بقدمه في الشباك، مسجلا الهدف الثاني.

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في المقابل، اختفى تماما تأثير رأسي الحربة، وسام بن يدر وأوليفيه جيرو.

كما كان الشوط الأول شبه نزهة للحارس الفرنسي، ستيف مانداندا، حيث لم يتعرض لأي تهديد من رأسي الحربة، ري ماناي وبيكيم مالاي.

وبدأ الشوط الثاني بإيقاع أسرع، حيث كاد منتخب ألبانيا أن يقلص الفارق، بعد ثوان قليلة، بكرة عرضية قابلها السيد هيساي بقدمه، بجوار القائم الأيسر.

ورد الفرنسيون بفرصة مؤكدة أضاعها جيرو، الذي انفرد بالمرمى، لكن الحارس الألباني بيريشا أنقذ منتخبه من هدف ثالث، وأخرج الكرة إلى ركنية.

وعاند الحظ أوليفيه جيرو كثيرا، في الشوط الثاني، حيث تصدى الحارس الألباني لتسديدة أخرى قوية، من مهاجم تشيلسي، قبل أن يحرمه القائم الأيمن من هدف ثالث.

ووسط قلة حيلة تامة لأصحاب الأرض، انتظر ديشامب لآخر ربع ساعة للدفع بالبدلاء، حيث أشرك لوكاس ديني مكان بنجامين ميندي، ثم دخل نبيل فقير محل بن يدر المختفي.

وفي الدقيقة الأخيرة، لعب بنجامين بافارد مكان ليو ديبوا، قبل أن ينتهي اللقاء بفوز سهل للضيوف (2-0)، في مباراة من جانب واحد.