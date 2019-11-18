هنية: انتهت الجولة والمعركة مع الاحتلال لم تنته

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، الأحد، إن "الجولة انتهت التصعيد الأخير مع الاحتلال الإسرائيلي على غزة، لكن لم تنته المعركة إلا بعد أن يُطرد الاحتلال من أرضنا وأقصانا".

جاءت كلمة هنية، خلال تعزيته لعائلة السواركة، باستشهاد 8 من أفراد العائلة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة. وفي رسالة لعائلة السواركة قال: "دمكم دمنا وعرضكم عرضنا وشلت أيماننا إن لم ننتقم لهذه الدماء".

وتابع: "انتصار مقاومتنا في الجولة السابقة لا يُحسب بعدد الصواريخ التي أطلقت على العدو ولا بالخسائر التي لحقت به، وإنما يُحسب بأن المقاومة قد شلت أركان الكيان بشكل تام خلال التصعيد".

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ولفت إلى أن استهداف عائلة السواركة "مجزرة رهيبة تضاف إلى سلسلة المجازر التي قام بها الاحتلال الغاشم". وأوضح هنية أن "العدو الصهيوني حينما ترتبك حساباته وحينما تشل المقاومة قدراته يلجأ إلى القتل الأعمى وارتكاب مثل هذه المجازر".

وأعلن تخصيص قطعة أرض لأسرة الشهيد (السواركة) والمساهمة بمبلغ في إنشاء بيت جديد.