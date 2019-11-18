نصب خيم للاعتصام في بلدة العيون ولا قطع للطرقات في الجومة

نصب ​الحراك الشعبي​ في الجومة، هذا المساء، خيما للاعتصام في ​بلدة العيون​ على الطريق العام. وأكد منظمو الاعتصام ان لا قطع للطرقات في المنطقة.

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