نصب خيم للاعتصام في بلدة العيون ولا قطع للطرقات في الجومة

نصب الحراك الشعبي في الجومة، هذا المساء، خيما للاعتصام في بلدة العيون على الطريق العام. وأكد منظمو الاعتصام ان لا قطع للطرقات في المنطقة.
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