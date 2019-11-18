الدكاش مهنئًا ملحم خلف: هي خطوة على طريق استقامة ميزان العدالة في لبنان

أكّد عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​شوقي الدكاش​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "مرة جديدة تعكس ​نقابة المحامين​ القيم التي يتمسك بها ال​لبنان​يون وفي مقدمها الحرية والديمقراطية والاحتكام الى ​الانتخابات​. فمبروك للمحامين إنجازهم ومبروك للنقيب الجديد ​ملحم خلف​ ولكل الفائزين بانتخابات النقابة. هي خطوة على طريق استقامة ميزان العدالة في لبنان".

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