مساع لإخماد حريق في حرج صنوبر وسنديان في خراج بينو

إندلع حريق في حرج صنوبر وسنديان في خراج بلدة بينو، وتعمل سيارتا إطفاء من مركز ​الدفاع المدني​ في بزبينا، على تطويقه ومنع توسعه.

كما اندلع حريق في بستان لوز عند مدخل بلدة ضهر الليسنة، قرب محطة مونتانافي، تمكن مواطنون من اخماده فور اندلاعه.

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