هاني بحصلي: لعدم التهافت على شراء المواد الغذائية من الأسواق

شدد نقيب مستوردي المواد الغذائية في بلنان ​هاني بحصلي​، في حديث تلفزيوني، على من المهم تأمين الأمن الغذائي في البلاد، لتفادي عدم نقص المواد الغذائية في الأسواق.

وأشار بحصلي إلى أن أسعار المواد الغذائية لم ترتفع بل سعر الصرف هو الذي اختلف، داعياً المواطنين إلى عدم التهافت على شراء المواد الغذائية من الأسواق.