شدد نقيب مستوردي المواد الغذائية في بلنان هاني بحصلي، في حديث تلفزيوني، على من المهم تأمين الأمن الغذائي في البلاد، لتفادي عدم نقص المواد الغذائية في الأسواق.
وأشار بحصلي إلى أن أسعار المواد الغذائية لم ترتفع بل سعر الصرف هو الذي اختلف، داعياً المواطنين إلى عدم التهافت على شراء المواد الغذائية من الأسواق.
كانت هذه تفاصيل خبر هاني بحصلي: لعدم التهافت على شراء المواد الغذائية من الأسواق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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