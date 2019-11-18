هيئة تنسيق الثورة: لم تدعُ الى اغلاق الطرقات يوم غد الاثنين

أعلنت "​هيئة تنسيق الثورة​" انها لم تدعُ الى اغلاق الطرقات يوم غد الاثنين، خلافا لما جرى ترويجه من خلال بيان كاذب منسوب إلى الهيئة.

وأعادت "هيئة تنسيق الثورة" التأكيد أن بياناتها الرسمية هي التي تنشر على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.