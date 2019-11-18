رجوي: على المجتمع الدولي دعم مطالب الشعب الإيراني لإسقاط النظام

أكّدت رئيسة منظمة "​مجاهدي خلق​" ال​إيران​ية المعارضة ​مريم رجوي​ أن "النظام يتصور عبثا أنه يستطيع بالقتل والاعتقال إيقاف عجلة الانتفاضة"، مشيرة الى أن "الشعب الإيراني و​المقاومة​ الإيرانية عقدا العزم على الإطاحة بهذا النظام وإقامة ​السلام​ والديمقراطية في إيران".

ولفتت الى أنه "على ​المجتمع الدولي​ دعم مطالب الشعب الإيراني لإسقاط هذا النظام".