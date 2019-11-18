رجوي: على المجتمع الدولي دعم مطالب الشعب الإيراني لإسقاط النظام

أكّدت رئيسة منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة مريم رجوي أن "النظام يتصور عبثا أنه يستطيع بالقتل والاعتقال إيقاف عجلة الانتفاضة"، مشيرة الى أن "الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية عقدا العزم على الإطاحة بهذا النظام وإقامة السلام والديمقراطية في إيران".
ولفتت الى أنه "على المجتمع الدولي دعم مطالب الشعب الإيراني لإسقاط هذا النظام".
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