كاتب سعودى مهاجماً قناة الجزيرة القطرية: الأحداث كشفت زيف شعاراتها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الزعتر، الكاتب السعودى، أن الدوحة متورطة بشكل أساسى فى حالة العبث بالاستقرار الإقليمى والاقتصاد العالمى. وقال الكاتب السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن التقرير الاستخباراتي الذي يؤكد أن قطر كانت على علم مسبق بالهجمات الإيرانية على الناقلات التجارية في خليج عُمان يؤكد أن الدوحة ضالعة في العبث بالأمن والاستقرار الإقليمي والاقتصادي العالمي. Advertisements وتابع خالد الزعتر: قناة الجزيرة كانت تحاول أن تسوق نفسها بأنها قناة الشعوب، ولكن الأحداث كشفت زيف هذا الشعار مثلما كشفت زيف شعار الرأي والرأي الأخر، سياسة قناة الجزيرة قائمة على المزاجيه ومع توجهات النظام السياسي في قطر، بالأمس ذهبت لتغطية أحداث الربيع العربي ، واليوم تجاهلت الربيع الإيراني.

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