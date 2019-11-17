مباراة ودية.. “الكاك” يهزم اتحاد طنجة بثلاثية

تغلب النادي الرياضي القنيطري لكرة القدم على اتحاد طنجة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة الودية، التي جمعت الفريقين، أمس السبت.

واستغل الفريقان فترة التوقف الدولي، لخوض هذه المواجهة، من أجل الحفاظ على تنافسية اللاعبين، علما أن المباراة احتضنتها أكاديمية شيبو في القنيطرة.

ويقبع اتحاد طنجة في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب البطولة الاحترافية، برصيد نقطتين، جمعهما الفريق من تعادلين، في حين مني بالهزيمة في مناسبتين، مع العلم أنه يمتلك مباراتين مؤجلتين.

أما “الكاك”، فيحتل وصافة ترتيب القسم الوطني الثاني، بمجموع 13 نقطة، متخلفا بفارق الأهداف عن المتصدر شباب المحمدية، وذلك بعد مرور 8 جولات من التباري، حيث حقق الفريق 3 انتصارات، و4 تعادلات، بينما تعرض للخسارة مرة واحدة.