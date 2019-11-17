حملة إبادة «زرقاء».. “فيسبوك” يحذف 3.2 ملايير حساب مزيف

حذفت شركة فيسبوك 3.2 ملايير حساب مزيف بين أبريل وشتنبر من هذا العام، إلى جانب ملايين المنشورات التي تتناول إساءة معاملة الأطفال والانتحار.

ووفقا لآخر تقرير عن إدارة المحتوى أصدرته الشركة الأربعاء الماضي، فإن هذا العدد يناهز مثلي عدد الحسابات المزيفة التي حذفتها الشركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، عندما حذفت 1.55 مليار حساب.

وكشفت أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم للمرة الأولى عدد المنشورات التي حذفتها من تطبيق مشاركة الصور الشهير أنستغرام، والذي حدده باحثون في شؤون المعلومات المضللة مصدرا للقلق المتزايد بشأن الأخبار المزيفة.