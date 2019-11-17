قرار النيابة بملف الشهيد محمد طه سيصدر خلال أسبوعين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكدت وزارة القضاء الإسرائيلية، في رسالة في رسالة أتت ردا على استجوابات تقدم بها النائب عن القائمة المشتركة، د. يوسف جبارين، أن قرار النيابة بملف الشهيد محمد طه من كفر قاسم، سيصدر وسيتم الإعلان عنه حتى نهاية الشهر الجاري، أي خلال أسبوعين.

وقال جبارين في أعقاب تلقيه الجواب من النيابة: "ما نريده بعد الجريمة النكراء بحق شهيدنا محمد طه أن تقوم النيابة باتخاذ القرار الصحيح الوحيد وهو تقديم مطلق النار للمحكمة والزج به من وراء القضبان".

وأضاف أن "الدم العربي ليس رخيصًا، والتعامل العدائي من قبل الشرطة وحراسها تجاه المواطنين العرب يجب أن يتوقف".

خلال لقاء جمع الناب جبارين بوالد الشهيد طه

وكان والد الشهيد، المربي محمود طه، قد عبّر للنائب جبارين في لقاء معه عن قلقه من احتمال إغلاق الملف دون أي تحقيق جدي، والتغطية بذلك على مسؤولية الحارس الذي أطلق النار، خاصة أنه لم تتم دعوة العديد من شهود العيان من أبناء كفر قاسم للإدلاء بشهاداتهم حول ظروف القتل.

يُذكر أن الشهيد طه، قُتل بدم بارد على يد حارس مركز الشرطة في مدينة كفر قاسم، وذلك في الأحداث التي شهدتها المدينة في الخامس من حزيران/ يونيو من عام 2017، وبعد أكثر من عامين ونصف على الحادثة لم تصدر النيابة قرارها النهائي حتى اليوم.