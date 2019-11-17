محمد بن زايد في رثاء عدنان الباجه جي: فقدنا رجلا عزيزا وصديقا وفيا مع الشيخ زايد

الأحد 17 نوفمبر 2019

نعى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، السياسي العراقي عدنان الباجه جي، الذي توفي، الأحد، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، عن عمر ناهز الـ96 عامًا.



وكتب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة عبر موقع "تويتر": "فقدنا اليوم رجلا عزيزا وصديقا وفيا.. عمل مع الشيخ زايد بإخلاص منذ بدايات الاتحاد، وأسهم بخبرته وعطائه ومواقفه النبيلة في إيصال صوت الإمارات إلى العالم.. رحم الله الدكتور عدنان الباجه جي وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان".

ونعت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية الدكتور عدنان باجه جي الذي وافته المنية الأحد، وأصدرت البيان التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم..

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يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى وزارة شؤون الرئاسة المغفور له الدكتور عدنان باجه جي الذي وافته المنية اليوم.

وتعرب وزارة شؤون الرئاسة عن خالص عزائها ومواساتها، سائلة المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون".