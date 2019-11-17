خرائط "جوجل" تكشف شلل طهران التام بسبب الاحتجاجات

الأحد 17 نوفمبر 2019

خريطة طهران Advertisements

أظهرت خرائط "جوجل" الخاصة بحركة المرور شللاً تاماً في حركة سير السيارات بالعاصمة الإيرانية طهران، اليوم الأحد.



وتبين الخريطة إغلاق جميع الطرق الرئيسة في العاصمة، إلى جانب الطرق المؤدية لطهران من الغرب، وفق ما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

وتشهد إيران مظاهرات واحتجاجات عارمة مناهضة للحكومة التي أعلنت، يوم الجمعة الماضي، رفع سعر لتر البنزين نحو 3 أضعاف.