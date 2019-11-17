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شكرا لقرائتكم خبر عن خرائط "جوجل" تكشف شلل طهران التام بسبب الاحتجاجات والان مع التفاصيل
الأحد 17 نوفمبر 2019
خريطة طهران
أظهرت خرائط "جوجل" الخاصة بحركة المرور شللاً تاماً في حركة سير السيارات بالعاصمة الإيرانية طهران، اليوم الأحد.
وتبين الخريطة إغلاق جميع الطرق الرئيسة في العاصمة، إلى جانب الطرق المؤدية لطهران من الغرب، وفق ما ذكرت قناة "روسيا اليوم".
وتشهد إيران مظاهرات واحتجاجات عارمة مناهضة للحكومة التي أعلنت، يوم الجمعة الماضي، رفع سعر لتر البنزين نحو 3 أضعاف.
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