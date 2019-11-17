مركز الملك سلمان يقدم مساعدات صحية لعدد من المحافظات اليمنية

الأحد 17 نوفمبر 2019

سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية،اليوم، أدوية ومحاليل وأجهزة طبية تزن 29طنا و600كيلو غرام لمحافظة المهرة.



وثمن الأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر، الدعم الكبير الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والذي يأتي إمتدادا للمشاريع التي يقدمها في الجانب الإغاثي والإنساني..مشيرا إلى أن هذه الدفعة من الأدوية والأجهزة الطبية سوف توزع على المراكز والوحدات الصحية بما فيها مركز الغسيل الكلوي في المحافظة.

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وفي تعز سلم مركز الملك سلمان، اليوم، مستشفى الثورة العام التعليمي، قافلة دوائية مكونة من خمس شحنات تحتوي على محاليل ومستلزمات الغسيل الكلوي، بحضور وكيل محافظة تعز للشئون الصحية الدكتورة إيلان عبدالحق.

الى ذلك أكمل مركز الملك سلمان، استعداداته لتدشين مراكز للغسيل الكلوي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، حيث قدم المركز خمسة أجهزة للغسيل الكلوي وكميات من المحاليل والمواد الطبية تكفي لعدة أشهر وذلك لتزويد المراكز بها.

وقدم المركز مستلزمات طبية لمؤسسة أمراض القلب الخيرية في مدينة المكلا بحضرموت تحتوي على مجموعة من الأجهزة من ضمنها جهاز دعم عضلة القلب (IABP).