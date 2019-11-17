عاجل.. تعطيل الدراسة بثلاثة مدن إيرانية

الأحد 17 نوفمبر 2019

صورة أرشيفية

أعلنت السلطات الإيرانية عن تعطيل المدارس في عدد من مناطق البلاد يوم غد الاثنين على خلفية استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي اندلعت بسبب رفع الأسعار على البنزين.

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وذكرت وزارة التعليم والتربية الإيرانية، اليوم الأحد، أنها قررت تعطيل عمل جميع المدارس في محافظة أصفهان، وكذلك في مدينتي شيراز وكازرون بمحافظة فارس ومدينة كرج بمحافظة البرز، وبلدتي شهريار ورباط كريم في محافظة طهران.

ومنذ الجمعة الماضي، تشهد عدة مدن إيرانية، خاصة جنوب البلاد، احتجاجات مترافقة بأعمال عنف على قرار الحكومة رفع أسعار البنزين بصورة حادة، فيما تحدث ناشطون عن سقوط قتلى بين صفوف المتظاهرين باشتباكات مع قوات الأمن.

وعلى الرغم من هذه التطورات، أكدت السلطات الإيرانية الـ3، خلال اجتماع للمجلس الاقتصادي الأعلى، السبت، على ضرورة التعاون بينها لتطبيق خطة تقنين ورفع أسعار البنزين، داعية جميع أجهزة ومؤسسات البلاد إلى العمل على تطبيقها بشكل كامل وناجح، فيما اتهمت "مندسين معارضين للثورة" بإشعال أعمال شغب والإخلال بالأمن وشن هجمات على ممتلكات عامة.

وهذه الموجة من المظاهرات تأتي استمرارا لسلسلة احتجاجات واسعة لأهالي المدن الإيرانية، جرت منذ صيف العام 2018، وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد التي تواجه ضغطا شديدا متواصلا من قبل الولايات المتحدة، بما في ذلك العقوبات ضد قطاع النفط الإيراني.