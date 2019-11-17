الكويت: تشكيل الحكومة قريبا ولا حل للبرلمان

الكويت ـ د ب أ: أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أن أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أبلغه بتشكيل حكومة جديدة قريبا وأن المجلس باق حتى موعد الانتخابات المقبلة . وقال الغانم في تصريح صحفي امس:” بخصوص البلاغ المقدم من وزير الدفاع (الشيخ ناصر صباح الاحمد) إلى النيابة العامة، فقد أبلغني عن البلاغ وأرسل لي مجموعة من الملفات تتعلق بالبلاغ المقدم إلى النيابة وتحدث معي أمس الاول وطلبت منه مخاطبة رسمية وبالفعل أرسل لي كتابا رسميا يوم أمس وأشرت عليه إدراجه في أول جلسة.” وأوضح الغانم :” لسنا طرفا في أي صراع ولسنا مع طرف ضد آخر ويجب أن نعتز بأننا في دولة مؤسسات لا تحمي أحداً مهما كان منصبه”. وكان النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الكويتي أصدر بيانا السبت أكد فيه أن السبب في استقالة الحكومة تجاوزات مالية مسؤول عنها رئيس الحكومة ووزير الداخلية عندما كان وزيرا للدفاع .

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