طهران تعلن اعتقال ألف محتج .. و تؤكد توفر كافة السلع الأساسية

في السياسة 18 نوفمبر,2019 نسخة للطباعة

طهران ـ وكالات: أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية أمس عن اعتقال نحو ألف شخص، خلال يومين من الاحتجاجات التي تشهدها ايران بسبب ارتفاع أسعار البنزين. ونقلت وكالة أنباء “فارس”، عن تقرير لجهة أمنية إيرانية، إن “عدد المتظاهرين منذ مساءالجمعة وصل 87400 شخص (82200 رجل و5200 امرأة)”. وأضاف أن “جزءا من المحتجين كانوا بعيدين عن مراكز الشغب وأعمال العنف، وأرسل للعديد منهم رسائل تحذيرية من الأجهزة الأمنية”.

وأشار التقرير، إلى أن “الجزء الذي مارس أعمال الشغب متدرب، وكان متربصا ينتظر هكذا أحداث، على عكس بقية المتظاهرين”، منوها بأن “الاحتجاجات جرت في 100 منطقة من ايران ، وعدد المتظاهرين في كل نقطة بلغ بين 500 و 100″. وأوضح التقرير الأمني، أن “حجم العنف والشغب وإتلاف الممتلكات العامة كان أوسع مقارنة باحتجاجات عام 2007، كما أن الخسائر المادية والبشرية أكبر، وأن أكثر الخسائر كانت في مدينة سيرجان وتتعلق بالهجوم المسلح على مستودعات النفط والمراكز العسكرية وعدد من رجال الشرطة والمحتجين قتلوا في هذا الهجوم”.

الى ذلك، أعلن وزير الصناعة والتجارة والمعادن الإيراني رضا رحماني، أنه لا يوجد أي نقص في السلع الأساسية في ايران في الوقت الراهن، وذلك بعد قرار زيادة أسعار البنزين الذي صدر يوم الخميس الماضي. من جهته، أكد المدير التنفيذي للشركة التجارية الحكومية الإيرانية أن الاحتياطي الاستراتيجي للسلع التموينية بوضعية جيدة. وأوضح يزادن سيف، مدير الشركة التابعة لوزارة التجارة الصناعة اليوم الأحد، أن توفر السلع التموينية كالأرز والسكر واللحوم الحمراء والبيضاء في مراكز مبيعات التجزئة والمحال التجارية في مختلف المدن والمناطق، يظهر توفرها بشكل كاف ولا يستدعي القلق. وشدد سيف على أن قرار زيادة تسعيرة البنزين لن تترتب عليه آثار تمس أسعار السلع الأساسية، وذلك بحسب وكالة “فارس”.

وتشهد العديد من المدن الإيرانية تظاهرات منذ الجمعة الماضي، للاحتجاج على قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود، وتجددت الاحتجاجات أمس الاول في مدن الأهواز، وسيرجان، وبوشهر، ومشهد، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلي والجرحي. وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) إن رجل شرطة لقي حتفه خلال مظاهرات عنيفة غرب ايران.

وأضاف التقرير أن رجل الشرطة قُتِلَ خلال اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في مدينة “كرمانشاه”.