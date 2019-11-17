فلسطين: السعى للسلام يبدأ بمساءلة الاحتلال

شهيد في القدس

القدس المحتلة ـ الخليج 365: قال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن “من يسعى للسلام وتحقيق إنهاء الاحتلال عليه البدء فى مساءلة ومحاسبة سلطة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، والتي تشمل الإعدامات الميدانية، والاستيطان والتطهير العرقي وهدم البيوت وسرقة الأراضي والحصار والإغلاق وفرض الابرتهايد، كل ذلك إلى فشل وزوال، لأن حتمية التطور تعني إعادة دولة فلسطين إلى الخارطة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، وحل قضايا الوضع النهائي بما فيها قضية اللاجئين والأسرى استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة”.

الى ذلك، استشهد فلسطيني صباح امس برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة القدس المحتلة. وذكرت وكالة معا الفلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب فلسطيني ما أدى لاستشهاده. وأصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شمال مدينة طولكرم بالضفة الغربية. وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال المتمركزة على أحد حواجزها غرب بلدة نزلة عيسى شمال طولكرم أطلقت الرصاص على شاب فلسطيني ما أدى الى إصابته في القدم . كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين بينهم طفلان في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

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