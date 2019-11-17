مصر تحتفل بمرور 150 عاما على افتتاح قناة السويس

3ر1 مليون سفينة عبرت بإيرادات 9ر135 مليار دولار

القاهرة ـ د ب أ: احتفلت هيئة قناة السويس بمصر امس بمرور 150 عاما على افتتاح القناة للملاحة العالمية. ووفقا لبيانات نقلها الموقع الإلكتروني للهيئة فقد شهدت القناة منذ افتتاحها للملاحة البحرية وحتى الآن عبور 3ر1 مليون سفينة، بحمولات بلغت 6ر28 مليار طن، وإيرادات قدرها 9ر135 مليار دولار. وخلال العام المالي 2018/2019 ، سجلت القناة عبور نحو 19000 سفينة بحمولات 2ر1 مليار طن، وبإيرادات قدرها ستة مليارات دولار. وشهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وخالد العناني وزير الآثار، أمس احتفالية الهيئة بمناسبة مرور 150 عاما على افتتاح القناة، وذلك بمحافظة الإسماعيلية، وجرت الاحتفالية بحضور عدد من السفراء والمسؤولين ووسائل الإعلام.

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