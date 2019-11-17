إصابة اربعة متظاهرين في الرفاعي

اصيب اربعة متظاهرين، الاحد، خلال تفريق تظاهرة بقضاء الرفاعي في ذي قار. وقال مراسل الخليج 365، ان اربعة متظاهرين اصيبوا بجروح اثناء تفريق القوات الامنية تظاهرة في قضاء الرفاعي في ذي قار. Advertisements واضاف انه تم نقل المصابين الى مستشفى لتلقي العلاج. وافاد مصدر امني، اليوم الاحد، بأن القوات الامنية تحاول تفريق المتظاهرين في قضاء الرفاعي، بواسطة قنابل الغاز المسيلة للدموع.

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