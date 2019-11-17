الشرطة الاتحادية تفتح تحقيقا بشأن اعتداء ضابط على احدى الطالبات في زيونة

اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، الاحد، عن فتح تحقيق بشأن اعتداء ضابط على احدى الطالبات في زيونة.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قوات الشرطة الاتحادية اللواء الركن جعفر البطاط امر بفتح مجلس تحقيقي فوري حول القضية التي اثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الاعتداء من قبل ضابط في الشرطة الاتحادية على احدى الطالبات في منطقة زيونة – بغداد".
وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه قيام احد الضباط الشرطة الاتحادية بمنع طالبة من التصوير خلال تظاهرة طلابية في منطقة زيونة شرقي بغداد.
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