الخارجية تنعى الباجه جي: فقد العراق أحد القامات المهمة في تاريخه

نعت وزارة الخارجية العراقية، الاحد، رحيل السياسيّ، والدبلوماسيّ عدنان الباجه جي.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "تنعى رحيل السياسيّ والدبلوماسيّ الأستاذ عدنان الباجه جي الذي كان علامة بارزة في مسيرة الحياة السياسية في العراق، وتسنم مسؤوليات عدة"، مبينة انه "برحيله فقد العراق أحد القامات المهمة في تاريخه".
واضافت ان "رئيس الوزراء وجه بأن ينوب عنه وزير الخارجية محمد علي الحكيم في حضور مراسم التشييع، والدفن، والعزاء في أبو ظبي".
وتوفي اليوم الاحد، السياسي العراقي عدنان الباجه جي عن عمر ناهز 96 عاماً في ابو ظبي، فيما نعى ولي عهد امارة ابو ظبي محمد بن زايد، الباجه جي واصفاً اياه بالصديق الوفي.
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