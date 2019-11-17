المغرب يعتقل داعشيين خططا لعمليات إرهابية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوقفت الشرطة المغربية، الأحد، عنصرين مواليين لتنظيم داعش في مدينة الرباط كانا يخططان لتنفيذ عمليات إرهابية.

وقالت الشرطة، في بيان، إن العنصرين الموقوفين يبلغان من العمر 30 و34 عاما وكانا بصدد الإعداد والتحضير لتنفيذ أعمال إرهابية بالمملكة المغربية.

وأضاف البيان الذي أوردته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، أن عملية التوقيف أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية مختلفة إضافة إلى أسلحة بيضاء.

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وأوضح البيان أن هذه العملية الأمنية تؤكد استمرار التهديدات الإرهابية التي يشكلها "داعش" ومناصروه، الذين يتوعدون بتنفيذ عمليات إرهابية انتقاما لاندحار هذا التنظيم بمعاقله بالساحة السورية والعراقية.

وأشار البيان إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية في إطار البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات تورطهما في الإعداد والتحضير لأعمال إرهابية.