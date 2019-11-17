عملية البغدادي ومعرض دبي.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الأحد، 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي السياسة تتابعون: إعلام أمريكي: احتجاجات الوقود بإيران تهدد مستقبل روحاني، واشنطن: نظام إيران قطع الإنترنت خوفا من الشعب، "سي إن إن" تكشف عن تفاصيل عملية "عين الصقر" لمطاردة البغدادي، الجيش الليبي: تدمير 30 طائرة تركية مسيرة منذ أبريل الماضي، الحريري يؤكد تمسكه بـ"حكومة أخصائيين" لمواجهة أزمة لبنان "الحادة"، "لوبينيون" تحدد 3 أسباب لتوتر العلاقات بين فرنسا وتركيا.

كما تجدون أيضا: استطلاع: 67.1% من التونسيين لا يثقون في الغنوشي، إضراب عام في جنوب العراق للمطالبة بإنهاء النفوذ الإيراني، خبراء: التحريض سلاح إخوان موريتانيا لكسر عزلتهم وفسادهم، مباحثات سودانية لتأمين عودة النازحين إلى دارفور، نتنياهو يلوح بهجمات جديدة: سنعمل بحرية كاملة في غزة، الانقسامات العرقية تضرب بوليفيا بعد سقوط موراليس، وضع قيود على الاطلاع على مكالمة ترامب وزيلينسكي، جزائريون يطردون مرشحا إخوانيا من محافظتهم جنوبي البلاد.

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وعلى الصعيد الاقتصادي تقرأون: محمد بن راشد ومحمد بن زايد يفتتحان "معرض دبي الدولي للطيران 2019"، محمد بن زايد: قطاع الطيران بالإمارات أحد محركات الاقتصاد المهمة، معارض تركي: معدلات البطالة تنذر بكارثة بفعل فشل سياسات أردوغان، "احتجاجات الوقود" تهبط بالريال الإيراني، أرامكو.. "جوهرة التاج" للاقتصاد السعودي، اقتصاد عُمان.. تنوع قائم على التكنولوجيا والابتكار، أرباح شركات التأمين الصينية تقفز بنهاية سبتمبر.

وإلى الملاعب تطالعون: مورينيو يفضل توتنهام على ريال مدريد

وفي الفن: عادل إمام يرد على شائعة وفاته بفيديو

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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