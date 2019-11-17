البابا فرنسيس يزور هيروشيما وناجازاكي ضمن جهوده لحظر السلاح النووي

يزور قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، الأحد المقبل، هيروشيما وناجازاكي، ضمن جهوده لمناهضة السلاح النووي.

وقتل نحو 400 ألف شخص سواء على الفور أو متأثرين بجروح أو أمراض نتجت عن القنبلتين النوويتين اللتين أطلقتهما الولايات المتحدة على هيروشيما في 6 أغسطس/آب 1945 وعلى ناجازاكي بعد ثلاثة أيام في إطار سعيها لإنهاء الحرب العالمية الثانية.

ويريد البابا فرنسيس حظرا شاملا للأسلحة النووية، وتجاوز سابقيه عندما قال في عام 2017 إن الدول يتعين ألا تخزن مثل هذه الأسلحة حتى بغرض الردع.

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وقبل أن يصل بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى اليابان يقوم بزيارة إلى تايلاند يبدأها الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية والثلاثين منذ جلوسه على الكرسي الرسولي في عام 2013.

ومن المقرر أن يصل قداسة البابا فرنسيس إلى بانكوك بعد ظهر الأربعاء بعد رحلة طيران تستغرق 11 ساعة ونصف الساعة.

وسيجتمع خلال الأيام الثلاثة التي سيقضيها هناك مع الكاهن البوذي الأكبر سومديت فرا مونيونج (91 عاما) الذي يكبر البابا بنحو عشر سنوات والملك ماها فاجيرالونكورن (67 عاما).

ومن المتوقع أن يتطرق البابا، أثناء وجوده في تايلاند، إلى قضايا منها السياحة الجنسية وتهريب البشر.