آلاف اليونانيين يحيون ذكرى انتفاضة الطلاب على الحكم العسكري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تظاهر الآلاف، الأحد، في أثينا في الذكرى الـ 46 لانتفاضة الطلاب على الحكم العسكري عام 1973، وسط أجواء متوترة في ظل انتشار كثيف للشرطة.

وتمت تعبئة نحو 5 آلاف شرطي، إضافة إلى طائرات مسيرة ومروحية وخراطيم مياه قبل هذه التظاهرة السنوية التي تحيي ذكرى القمع الدامي لتظاهرة ضد المجلس العسكري الحاكم في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 1973 وغالبا ما تتحول إلى أعمال شغب.





وتحدثت الشرطة عن توقيف العديد من الأشخاص بعد العثور على قنابل حارقة وحجارة على سقف مبنى في أثينا، موضحة أن نحو 10 آلاف شخص تظاهروا في أثينا و6 آلاف في سالونيك (شمال).

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ويأتي ذلك في الذكرى السادسة والأربعين لانتفاضة طلاب معهد "بوليتكنيك" في أثينا على النظام العسكري الذي دعمته الولايات المتحدة (1967-1974)، وحينها دخلت دبابات الجيش الحرم الجامعي ما أسفر عن 24 قتيلا.





وفي ذكرى العام الماضي، ناهز عدد المتظاهرين 10 آلاف ونددوا يومها بـ"الإمبريالية" الأمريكية وتدابير التقشف التي فرضتها الجهات الدائنة، (صندوق النقد الدولي، والاتحاد الدولي) على اليونان خلال أزمة الديون.