حركة الجهاد تحذر من تلاعب إسرائيل بـ"هدنة غزة"

حذرت حركة الجهاد الفلسطينية، الأحد، من تهديد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمزيد من الهجمات على غزة.

كما حذرت الحركة من تنكر إسرائيل لتفاهمات التهدئة المعلن عنها في قطاع غزة بعد عدوان استمر ليومين نهاية الأسبوع الماضي.

ورفض خالد البطش، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد ، في تصريح له، ما وصفه بـ"محاولة جديدة لتلاعب نتنياهو بوقف إطلاق النار الذي تم برعاية مصرية بين الحركة والمقاومة من جهة والعدو الإسرائيلي من جهة أخرى".

وقال إن: "اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع برعاية مصرية ينص على وقف العدوان الإسرائيلي المجرم، مع إدراكنا أن نتنياهو بذلك يخاطب جمهوره الداخلي بحثا عن مخرج وإفلات سقوطه السياسي".

وأشار إلى أن الحركة تنتظر رد مصر التي رعت اتفاق وقف إطلاق النار على تصريحات بنيامين نتنياهو الذي هدد باستمرار سياسة الاغتيالات.

وفي مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، مساء الأحد، لوّح بنيامين نتنياهو بمزيد من الهجمات على غزة؛ حيث أكد أن جيش الاحتلال يحتفظ بحرية العمل في القطاع.

Advertisements

ورغم أن حركة الجهاد قالت إن إسرائيل تعهدت بوقف الاغتيالات في إطار وقف إطلاق النار، إلا أن نتنياهو خرج قائلا: "أوضح مجددا إسرائيل لم تتعهد بشيء، سياستنا الأمنية لم تتغير"، مضيفا أن حكومته تحتفظ بحرية عمل كاملة وسنستهدف كل من يحاول الاعتداء علينا".

من جهة ثانية، أشار نتنياهو إلى أن حماس أطلقت خلال نهاية الأسبوع الماضي صواريخ على بئر السبع، قبل أن يوعز للجيش الإسرائيلي الجيش بأن يضرب فورا أهدافا تابعة للحركة في قطاع غزة.

وتابع: "أكرر مرة أخرى سنضرب كل من يعتدي علينا، نحن مستعدون لجميع السيناريوهات والأجهزة الأمنية تعلم تماما ما هي المخططات التي يجب تنفيذها من أجل الدفاع عن دولة إسرائيل في كل ساحة وساحة".

وكان العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة أدى إلى استشهاد 34 فلسطينيا وإصابة 111 بجروح متفاوتة.

وأظهرت معطيات رسمية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت أكثر من 90 غارة خلال العدوان الأخير على غزة خلّفت خسائر مادية مباشرة قيمتها 3 ملايين دولار، وفق التقديرات الأولية.



وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن الغارات الإسرائيلية ألحقت أضرارا بـ٥٠٠ وحدة سكنية تراوحت بين جزئي وبليغ وكلي، بينها ٨ منازل و١٢ وحدة سكنية هدمت كليا، قيمتها التقديرية ٢ مليون دولار إضافة إلى خسائر القطاع الزراعي في الأراضي والمزارع وشبكات الري وقوارب الصيد، بلغت قيمتها أكثر من مليون شيكل (285 ألف دولار).

وخلال هذه الجولة أطلقت فصائل فلسطينية أكثر من 360 قذيفة من قطاع غزة على إسرائيل، بينها نحو 60% سقطت في مواقع مفتوحة، حسب جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أصيب 64 إسرائيليا منذ بدء التصعيد بينهم 43 إصاباتهم طفيفة و21 بحالة هلع.