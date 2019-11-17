الجامعة العربية ترحب بقرار تجديد تفويض ولاية "الأونروا"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - القاهرة رحبت جامعة الدول العربية بالتصويت بأغلبية ساحقة بلغت 170 صوتًا على تمديد اللجنة الخاصة بالسياسة وإنهاء الاستعمار "اللجنة الرابعة" للجمعية العامة للأمم المتحدة مهام ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" لعام 2023.

وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي في تصريح له اليوم، إن التصويت يعكس دعم وقناعة المجتمع الدولي بالدور الحيوي الذي تلعبه الوكالة طبقًا لتفويضها الأصلي وصولاً إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 الخاص بحق العودة، وتحقيق السلام العادل الضامن لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

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