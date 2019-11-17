شاهد.. اعتداء على سيدتين مسلمتين في تركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

تعرضت سيدتان محجبتان، للاعتداء بأحد شوارع تركيا، في مشهد وثقته إحدى الكاميرات، أظهر سكوت المارة، وعدم تدخلهما للدفاع عن السيدتين.



وبحسب المقطع المتداول، أظهرت اللقطات، توجه إحدى السيدات، للسيدتين المحجبتين، حيث اعتدت بالضرب على وجه إحداهن، وحاولت نزع حجابها، وسط صدمة وذهول الأخيرة.

وأوضح المقطع عدم تدخل المارة، أو أفراد للأمن لحماية السيدتين، ووقوفهما في مشهد المُتفرج فقط.

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وحسبما ذكرت "روسيا اليوم"، فإن الواقعة تمت في حي كاراكوي بمدينة إسطنبول التركية.