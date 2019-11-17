شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تندد باستخدام إيران للقوة الفتاكة ضد المتظاهرين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)
دان البيت الأبيض اليوم (الأحد) استخدام إيران التي تشهد احتجاجات، «القوة الفتاكة» ضد المتظاهرين خلال الاضطرابات التي ادت إلى مقتل شخصين واعتقال العشرات وفرض قيود على استخدام الإنترنت.
وقالت ستيفاني غريشام مسؤولة الاعلام في البيت الأبيض في بيان إن «الولايات المتحدة تدعم الشعب الإيراني في احتجاجاته السلمية ضد النظام الذي من المفترض أن يقودهم».
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