شكرا لقرائتكم أميركا: ندعم الاحتجاج السلمي للشعب الإيراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد بيان للبيت الأبيض، الأحد، أن الولايات المتحدة تدعم الاحتجاج السلمي للشعب الإيراني ضد نظامه.

ونددت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، باستخدام "القوة المميتة" و"فرض قيود صارمة على الاتصالات" ضد المتظاهرين في إيران.

هذا وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية لقناتي "العربية" و"الحدث"، مورغان أورتاغوس، إن النظام الإيراني يخاف من شعبه، مشيرة إلى أن اتهامات النظام الإيراني لشعبه بالعمالة "مشينة". ورد المتحدث الإيراني واصفا الحركة الشعبية في الشارع الإيراني بأنها "أعمال شغب".

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وأعربت المتحدثة عن دعم واشنطن للاحتجاجات في إيران، واصفة حكومة طهران بـ"الفاسدة".

وأكدت أن واشنطن تقف إلى جانب الشعب الإيراني، الذي طالت معاناته وهو يحتج على الظلم الأخير للنظام الفاسد في السلطة، حسب تعبيرها.

ولقي 36 شخصا مصرعهم في احتجاجات إيران، حسب ما أورده، الأحد، راديو فردا الناطق بالفارسية.