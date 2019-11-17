إيران تهدد بقمع الاحتجاجات .. اعتقال قيادين في شيراز

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جدة - بواسطة طلال الحمود - هددت إيران بقمع الاحتجاجات الشعبية بقوة. فيما ذكرت وكالة "إرنا الإيرانية" الرسمية أن الحرس الثوري الإيراني اعتقل اثنين من "قادة المخربين" في شيراز.
وأعلنت وزارة الاستخبارات الإيرنية، الأحد، أنها ستتعامل "بقوة مع أي إخلال بالقانون والنظام، ولن تدخر جهدا في الوفاء بالتزامها القانوني بحماية الأمن القومي".
وعن واقعة الاعتقال، قال الحرس الثوري: "المعتقلان مأجوران من دول أجنبية لاستفزاز الناس وحملهم على مهاجمة المراكز الرئيسية في المدن وتدمير الممتلكات العامة وتصوير أعمال التخريب وإرسالها إلى قادتهما في الخارج".
وحسب ما نقلت الوكالة الرسمية عن الحرس الثوري، فإن "أعمال الشغب التي قام بها عدد قليل من المحتجين الذين استغلوا الاحتجاجات الشعبية المشروعة على خطة الحكومة لرفع أسعار البنزين، تهدف إلى إثارة الفوضى".
هذا وأكد بيان للبيت الأبيض، الأحد، أن الولايات المتحدة تدعم الاحتجاج السلمي للشعب الإيراني ضد نظامه.
ونددت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، باستخدام "القوة المميتة" و"فرض قيود صارمة على الاتصالات" ضد المتظاهرين في إيران.
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