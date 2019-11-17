السفير الأميركي الجديد في مصر يسلم أوراق اعتماده الى الخارجية المصرية

سلم ​السفير الأميركي​ الجديد لدى مصر جوناثان كوهين أوراق اعتماده إلى الخارجية المصرية تمهيدا لتسليمها للرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​.

وأدى السفير جوناثان كوهين اليمين كسفير مفوض فوق العادة إلى مصر قبل يومين.

وشغل السفير كوهين منصب مندوب ​الولايات المتحدة​ لدى ​الأمم المتحدة​ بالإنابة، في الفترة من 1 كانون الثاني 2019 حتى 10 أيلول 2019، وذلك عقب أن عمل في منصب نائب مندوب ​أميركا​ إلى الأمم المتحدة.

كما شغل كوهين سابقا منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية واليوروآسيوية، والذي يغطي قبرص و​اليونان​ و​تركيا​، بالإضافة إلى أنه كان نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأميركية في ​العراق​.

وعمل السفير الأميركي الجديد، أيضا، في منصب نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالإنابة في ​فرنسا​ بعد أن خدم كوزير مستشار للشؤون السياسية هناك، كما خدم في منصب نائب رئيس البعثة في ​السفارة الأميركية​ في قبرص وكمستشار للشؤون السياسية العسكرية في السفارة الأميركية في ​إيطاليا​.

