السفير الأميركي الجديد في مصر يسلم أوراق اعتماده الى الخارجية المصرية

سلم السفير الأميركي الجديد لدى مصر جوناثان كوهين أوراق اعتماده إلى الخارجية المصرية تمهيدا لتسليمها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأدى السفير جوناثان كوهين اليمين كسفير مفوض فوق العادة إلى مصر قبل يومين.
وشغل السفير كوهين منصب مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بالإنابة، في الفترة من 1 كانون الثاني 2019 حتى 10 أيلول 2019، وذلك عقب أن عمل في منصب نائب مندوب أميركا إلى الأمم المتحدة.
كما شغل كوهين سابقا منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية واليوروآسيوية، والذي يغطي قبرص واليونان وتركيا، بالإضافة إلى أنه كان نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأميركية في العراق.
وعمل السفير الأميركي الجديد، أيضا، في منصب نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالإنابة في فرنسا بعد أن خدم كوزير مستشار للشؤون السياسية هناك، كما خدم في منصب نائب رئيس البعثة في السفارة الأميركية في قبرص وكمستشار للشؤون السياسية العسكرية في السفارة الأميركية في إيطاليا.
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