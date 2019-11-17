دفاع تركيا: حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب أطلقوا سراح 800 من داعش في تل أبيض

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن "حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب أطلقوا سراح 800 عنصر على الأقل من تنظيم داعش من سجن مدينة تل أبيض" شمالي سوريا"، مؤكدة أن "تركيا البلد الوحيد في التحالف الدولي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي يحارب تنظيم داعش وجهاً لوجه في الميدان. وأفاد بأن تركيا تمكّنت حتى الآن من تحييد أكثر من 4 آلاف عنصر من داعش في سوريا والعراق".
ولفتت الوزراة في بيان أن "الدليل على حزم تركيا في هذا الإطار يتمثّل في عملية نبع السلام التي تهدف إلى دحر جميع التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها داعش، وأيضاً في العمليات التي تستهدف الكادر القيادي للتنظيم الإرهابي في الفترة الأخيرة".
وفي 9 تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من PKK/YPG وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وفي 17 من الشهر نفسه، علّق الجيش التركي العملية بعد توصُّل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي في 22 من الشهر ذاته.
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