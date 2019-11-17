ميشال ضاهر: لتقييد تحويلات كبار المودعين للخارج

أشار النائب ​ميشال ضاهر​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "المحافظة على حقوق صغار المودعين، وخفض معدلات الفوائد، وتفعيل حركة الإنتاج، ووقف التدهور في السوق العقاري، والمحافظة على سعر صرف ​الليرة اللبنانية​ والقوة الشرائية للمواطن اللبناني، هو أمر شبه مستحيل بدون تقييد حركة التحويلات للخارج من قبل كبار المودعين، وغير ذلك هو أحلام ليلة صيف".



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