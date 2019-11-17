فادي سعد: بلغوا أعلى درجات الافلاس بتداولهم تسجيلا صوتيا نسب إلي زورا

أكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​فادي سعد​ معلقا على التسجيل الصوتي المنسوب اليه زورا والذي يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "يبدو أنهم بلغوا أعلى درجات الافلاس السياسي والاخلاقي الذي تجلى اليوم بأدنى مظاهره من خلال التداول بتسجيل صوتي نسب إليّ زورا وهو لا يشبهني لا بالمضمون ولا بالصوت ولا يهدف الا تشويه مواقف ​القوات اللبنانية​"، مشيراً الى أنه "للغيارى نقول هذه ليست من أدبياتنا، وللحاقدين أصبحتم مكشوفين".

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