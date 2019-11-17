حال الطرقات مساء اليوم في عدد من المناطق اللبنانية

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ بأن "الطرقات المقطوعة ضمن نطاق زحلة و​البقاع الغربي​، هي:

- ​جديتا​ العالي

- ​قب الياس​

- ​جب جنين​

- ​المرج​

- غزة

- ​مجدل عنجر​ جزئيًا".

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