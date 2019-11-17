مارون الخولي: بيان منسقية الثورة الذي يدعو للإضراب العام غدا غير معنيين فيه

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال ​لبنان​ ​مارون الخولي​ أن "البيان الصادر بأسم منسقية ثورة 17 تشرين والذي يدعو الى الاضراب العام ليوم غد الاثنين والى تسكير الطرقات و​المصارف​ والجامعات غير معنيين فيه وبما يتضمن ولا نعرف مصدر البيان او مرجعيته وبالتالي فأن غد الاثنين يوم عادي، ونحن اذ نؤكد على التزامنا وتنسيقنا بما يصدر عن "​هيئة تنسيق الثورة​" والتي تضمن اكثر من 106 هيئات ومنظمات ونقابات".

واوضح الخولي بأن "الدعوات الى الاضراب العام هو ليوم الثلاثاء المقبل وليس الاثنين اقتضى التوضيح".

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