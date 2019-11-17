اللقيس: عدم إقفال الطرقات أمام الشاحنات التي تنقل المزروعات

ناشد وزير الزراعة في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حسن اللقيس​، في حديث تلفزيوني، عدم إقفال الطرقات أمام ​الشاحنات​ التي تنقل المزروعات، نظراً إلى أن الإضرار التي تترتب على ذلك.

على صعيد متصل، دعا اللقيس إلى تأمين الإعتمادات اللازمة للمزارعين من أجل إستيراد البذار، خصوصاً ​البطاطا​، كما يتم التعامل مع ​المحروقات​ و​الطحين​ و​الأدوية​.