اللقيس: عدم إقفال الطرقات أمام الشاحنات التي تنقل المزروعات

ناشد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال حسن اللقيس، في حديث تلفزيوني، عدم إقفال الطرقات أمام الشاحنات التي تنقل المزروعات، نظراً إلى أن الإضرار التي تترتب على ذلك.
على صعيد متصل، دعا اللقيس إلى تأمين الإعتمادات اللازمة للمزارعين من أجل إستيراد البذار، خصوصاً البطاطا، كما يتم التعامل مع المحروقات والطحين والأدوية.
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