الطقس غداً قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع انخفاض بدرجات الحرارة

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية بأن الطقس المتوقع في لبنان يوم الإثنين قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً بسحب مرتفعة، مع انخفاض بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح أحياناً خاصة جنوب البلاد.
أما الثلاثاء، فصاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، بينما الأربعاء صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
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