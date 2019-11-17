حرب: ما أضحكني هو اتهام "الوطني الحر" لغيره بأنه يمارس سياسة "أنا أو لا أحد"

أكّد النائب السابق ​بطرس حرب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "ما أضحكني اتهام ​التيار الوطني الحر​ لغيره بأنه يمارس ​سياسة​ "أنا أو لا أحد"، وهو الذي عطّل تشكيل أكثر من ​حكومة​ وأكثر من ​انتخابات​ ​رئيس الجمهورية​ لأنه كان يمارس سياسة "أنا أو لا أحد أو حتى لا بلد".

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