الشماس: أزمة المحروقات بدأت مع أزمة فقدان الدولار في السوق

أشار الرئيس السابق لتجمع الشركات المستوردة مارون الشماس، في حديث تلفزيوني، إلى أن أزمة المحروقات بدأت مع أزمة فقدان الدولار في السوق، لافتاً إلى أن الدولة لم تلتزم بالوعد الذي قطعته أمام القطاع، موضحاً أننا "نتطلع كقطاع إلى الدولة ككل ولا يمكن التصويب على جهة أو شخص".
ورداً على سؤال، أوضح الشماس أنه إذا كانت الدولة تريد أن تستورد، يجب أن تعامل من قبل مصرف لبنان كما تتم معاملة القطاع الخاص.
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