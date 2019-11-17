أمين عام اتحاد المصارف العربية: البنوك العربية كلها متعاطفة مع لبنان وستدعم مصارفه

أكّد الأمين العام ل​اتحاد المصارف العربية​ وسام حسن فتوح، في تصريح تلفزيوني، أن "المصارف العربية كلها متعاطفة مع ​لبنان​ وستقف الى جانبه"، كاشفًا عن أنها "ستدعم ​المصارف اللبنانية​ بأشكال عدّة ومن خلال الودائع أيضًا".

ولفت فتوح الى أنه "على ​الحكومة​ الجديدة التي سيتمّ تشكيلها أن تعيد الثقة الداخلية قبل الخارجية"، متحدثًا عن "موضوع الصناديق العربية"، وشدّد على أن "هناك محاولات من قبل الاتحاد لجلب دعم للمصارف اللبنانية".