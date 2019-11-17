أمين عام اتحاد المصارف العربية: البنوك العربية كلها متعاطفة مع لبنان وستدعم مصارفه

أكّد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، في تصريح تلفزيوني، أن "المصارف العربية كلها متعاطفة مع لبنان وستقف الى جانبه"، كاشفًا عن أنها "ستدعم المصارف اللبنانية بأشكال عدّة ومن خلال الودائع أيضًا".
ولفت فتوح الى أنه "على الحكومة الجديدة التي سيتمّ تشكيلها أن تعيد الثقة الداخلية قبل الخارجية"، متحدثًا عن "موضوع الصناديق العربية"، وشدّد على أن "هناك محاولات من قبل الاتحاد لجلب دعم للمصارف اللبنانية".
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