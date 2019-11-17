البيت الابيض يندد باستخدام ايران "القوة الفتاكة" ضد المتظاهرين

دان البيت الأبيض استخدام إيران التي تشهد احتجاجات، "القوة الفتاكة" ضد المتظاهرين خلال الاضطرابات التي ادت الى مقتل شخصين واعتقال العشرات وفرض قيود على استخدام الإنترنت.

وأشارت مسؤولة الاعلام في ​البيت الابيض​ ستيفاني غريشام، في بيان، إلى أن "الولايات المتحدة تدعم الشعب ال​ايران​ي في احتجاجاته السلمية ضد النظام الذي من المفترض أن يقودهم. كما ندين القوة الفتاكة والقيود الصارمة المفروضة على الاتصالات".