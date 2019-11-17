الجيش الاسرائيلي أطلق قنبلتين مضيئتين مقابل بلدة الوزاني

أطلق ​الجيش الإسرائيلي​، من محلة عمود الأربعين داخل ​الجولان​ السوري المحتل، قنبلتين مضيئتين، فوق منطقة قريبة من الطريق العسكرية المحاذية للسياج التقني عند محلة مزرعة الميسات مقابل بلدة الوزاني في قضاء مرجعيون.

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