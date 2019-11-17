هوك: الشعب الإيراني مستاء من النظام الحاكم والاحتجاجات ليست سوى أحدث مثال على الظلم

أكّد المبعوث الأميركي الخاص بشأن إيران براين هوك أن "الشعب الإيراني مستاء من النظام الحاكم و​الاحتجاجات​ على البنزين ليست سوى أحدث مثال على الظلم".

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