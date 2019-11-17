شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة البرلمان توصى بدعم جهاز الرقابة على المبيدات وشرطة المسطحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، بدعم جهاز الرقابة على المبيدات بوزارة الزراعة ليمارس دوره بشكل جيد، وتفعيل دور المرشد الزراعى لأنه لا غنى عنه فى الوقت الحالى، واستحداث وظيفة مطابقة المبيدات للشهادات والمعايير.

كما أوصت بدعم شرطة البيئة والمسطحات بعدد كبير من الضباط ليتمكنوا من أداء عملهم، وأيضا تفعيل دور التعاونيات الزراعية فى توفير مستلزمات الإنتاج من مصادرها، وتغليظ العقوبة على غش المبيدات، وتفعيل الرقابة على المواد الفعالة للمبيدات، حتى لاتدخل بطرق غير شرعية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود هيبة حول تفعيل دور وزارة الزراعة فى الرقابة على المبيدات.

وقال النائب محمود هيبة، إن الفلاح يعانى حاليا من عدم توافر مستلزمات الإنتاج ومنها المبيدات، مشيرا إلى انتشار مبيدات مغشوشة، تؤثر على انتاج المحاصيل، والاضرار بالصحة العامة.

وطالب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، بتفعيل دور التعاونيات لتتولى توفير مستلزمات الإنتاح للفلاح، لكى يتفرغ الفلاح للزراعة والإنتاج فقط.

وقال الحصرى، للأسف، الدولة تخلت عن دورها فى تسويق المنتجات الزراعية، وهو أمر غير مقبول، كما أن أكبر شيء يضر بالفلاح حاليا هو التعاونيات فى شكلها الحالي.

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وتابع، زرت عديد من الدول التى لها تجارب جيدة فى تفعيل دور التعاونيات، حيث تتولى توفير المستلزمات وكل ما يخص الزراعة، ما يؤدى إلى تفرغ الفلاح هناك للإنتاج فقط، وبالتالى هناك نتائج جيدة، متابعا، حال تفعيل دور التعاونيات سيتغير وضع الفلاح فى مصر.

وطالب الحصرى، من وزارة الزراعة، اعداد مشروع قانون بالتعديل التشريعى اللازم، وتقديمه للبرلمان، حتى يتم اقراره.

ومن جانبه النائب أشار النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة، إلى أن احد الأسباب الرئيسية لزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعى، هى غياب دور الدولة فى توفيرها، فى ظل تراجع التعاونيات.

وتساءل، اين سياسات الدولة نحو ذلك؟، مشيرا إلى هناك عجز شديد فى العاملين فى بعض القطاعات بوزارة الزراعة، ورغم ذلك لايتم الاستعانة بكوادر من قطاعات أخرى واستغلالهم لسد ذلك العجز.

وطالب الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس اللجنة العليا للمبيدات بوزارة الزراعة، بضرورة دعم البرلمان لهم، لتفعيل الرقابة الجيدة على سوق المبيدات، من خلال إقرار تشريع يمنح الوزارة، اليات الرقابة الصارمة والضبطية القضائية لمراقبى المبيدات، حتى يكون لهم دور فعال، فى الرقابة على المبيدات

وأضاف، نحن فى حاجة ماسة لدعم القطاع بكوادر بشرية، وكذلك دعم مادى لمساندتهم فى القيام بدورهم.