شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عم تميم: تنظيم الحمدين يحاول بث الأكاذيب والإشاعات على الشعب القطرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، ابن عم تميم بن حمد، وأحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، النظام القطرى ببث الأكاذيب على شعبه وتخديره.

وقال ابن عم تميم بن حمد، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن عصابة تنظيم الحمدين تحاول مجدداً وبشكل مخجل بث الأكاذيب والإشاعات عبر الواتسب، متابعا :"محاولات تخدير ومحاولات لقوقعة شعبنا في قطر على نفسه وعزلة من محيطة الذي يعتبر جزء لا يتجزأ منه".

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واستطرد الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى :"عزمي بشارة والأجنحة الأخرى يسرحون ويمرحون في هذا النظام وينفذون مخططات فردية"، موجها رسالته إلى الشعب القطرى قائلا :" انتبهوا من القادم".